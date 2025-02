Gefeliciteerd Nederland, het is gelukt. We hebben nog maar 29 nogwat procent gasvoorraad, voor de maanden februari, maart, april, half mei. En u hoeft de wiskunde niet te doen dat we dat niet gaan redden. Kan het vrijdag wel 18 graden rokjesdag terrasbierweer worden, we hebben er helemaal niets aan want daarna wordt het weer tiefuskoud. Hiero de 14daagse weervoorspelling, met weinig zon/wind van betekenis. Hadden we nu maar een gasveld of zoiets. Nu moeten we weer enge dictators als Trump of Poetin bellen. Oh dat deden we al...