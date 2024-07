Kijk. Dit is een gasgenerator. Flesje propaan aansluiten, opstarten & voila leveringzekere stroom voor de breedbeeld, de vaatwasser, de ijskast met bier en verder alle opladers in tha house. Bovenstaand model is een bescheiden consumentendingetje van 699 pleuro, maar dan doen uw apparaten het tenminste. Want de Overheid verzaakt weer eens. Want Rob Jetten heeft Ons Energienet OPGEBLAZEN. Want de stroom is op. Peren? U krijgt ze niet eens meer gebakken op uw D66-kookplaat. Dijenkletser du Jour: Ook Flevoland en Gelderland grijpen terug op gas vanwege krap stroomnet. Heeft u net een elektrische warmtepomp aangeschaft voor [prijzen 12.000 - 24.000 euro] krijgt u te horen, haal maar een hybride, of achteraan in de rij aansluiten bij het warmtenet.

Het is na jaren met de focus op zo snel mogelijk van het gas af komen, de bevestiging dat dit in de praktijk meer tijd nodig heeft. Op dit moment staan er in Nederland al een kleine tienduizend bedrijven op een wachtlijst voor een nieuwe of een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting. De maatregelen die vandaag aangekondigd worden moeten voorkomen dat ook huishoudens in de problemen komen.

(in bold: we hebben compleet gefaald als overheid)

Extra kolencentrales wanneer? Groningen OPEN wanneer? Want het bijvullen van onze gasvoorraden houdt ook niet over. Prettige kerstdagen alvast!