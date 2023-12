Landgenoten! Sluit NU een vast energiecontract af, want anders zwaait er wat. Aldus de Autoriteit Consument en Markt, en die zullen het wel weten anders ben je geen autoriteit. Het prijsplafond loopt binnenkort af en u mag dan weer de volle of lege mep gaan betalen voor uw centrale verwarming, badwater, kookplaat en schemerlampies. Allemaal de schuld van Poetin Zelensky Oorlog Vrede Hamas Israel Zonnevlammen Rutte5 (doorhalen wat wel/niet van toepassing is.) En let vooral op de kleine lettertjes en de adder onder het gras aan het einde bij de NOS (was ooit ook een autoriteit). Of je uiteindelijk goedkoper uit bent met een vast, variabel of dynamisch contract is van tevoren niet te zeggen. Ja hallo, wat is het nou? Enfin, succes met OVERSTAPPEN naar een VAST CONTRACT.