Nou wie had dat nou verwacht he. Nou IEDEREEN, want het stroomnet is overvol en nu moet de provincie Utrecht terug naar: gas. En Flevoland en Gelderland straks ook. "Als de maatregelen niet worden ingezet, dan is in grote delen van de provincie Utrecht nieuwbouw niet meer mogelijk, vertraagt uiteindelijk de energietransitie en ontstaan er onderbrekingen van de stroomvoorziening, waarschuwen de partijen." Derrrp. Het zou echt heel grappig zijn als we niet helemaal knettergek waren gedraaid door al die idioten die, snel snel snel vlug vlug vlug met opgeheven wijsvingertje en fatalistische crack als 'de eigen soort is in gevaar' en 'het is een zeer groot gevaar', allerlei onrealistische en onhaalbare klimaatdoelen erdoor proberen te prakken. Iedereen aan de elektrische bak, stroomnet vol. Iedereen aan de inductieplaat, stroomnet vol. Iedereen aan de warmtepomp, stroomnet vol. Even denken, komt de Jetten-Gestapo al achter de voordeur om uw HOUTKACHEL mee te nemen?