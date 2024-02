Lekker weer, komt u binnenkort terug van uw werk nadat u samen met de Tesla's, BMW i's en VW ID's van andere brave burgers in de forenzenpolonaise stond en hangt u uw batterijbolide aan een openbare laadpaal omdat de aanvraag voor een stekkertoren voor de deur nog steeds niet is goedgekeurd, doet dat kreng het niet. Als het netbeheerder Stedin ligt gaan al die palen tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds uit. Kunt u dus niet later op de avond nog bij uw zieke moeder langs, omdat uw auto leeg en het stroomnet overvol is. Allemaal de schuld van de burgers die klimaatbraaf overstapten op inductieplaten, warmtepompen, elektrische vierwielers en zonnepanelen en dachten dat de netbeheerders en overheid hun verantwoordelijkheid zouden nemen in deze afgedwongen energietransitie. Nou, mooi niet dus, waardoor u nu "slim" en "netbewust" moet laden "Als we ons gedrag aanpassen, kunnen netbeheerders meer capaciteit vrijmaken. Die kunnen ze dan gebruiken om bedrijven die op de wachtlijst staan, maar ook nieuwbouwwoningen en scholen, aan te sluiten." Ja, schuif de verantwoordelijkheid maar weer af op de burger. Als jullie je werk goed hadden gedaan, hadden we al meer capaciteit gehad voor die nieuwbouwwoningen en scholen. In plaats daarvan krijgen we een bedrijf dat ons voorschrijft wanneer we onze auto's wel en niet gebruiken en met een belerend vingertje het eigen falen wegwuift. Een benzineslurper oogt plots weer heel aantrekkelijk.