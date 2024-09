FOTO (ANP, 22 oktober 2012) - 50PLUS-fractievoorzitter Henk Krol verlaat paleis Huis ten Bosch na zijn kennismakingsbezoek aan koningin Beatrix. Krol reed in een Tesla elektrische sportwagen.

Gênant nieuwtje in de T. vanmorgen. "Door een misrekening in een belastingkorting voor elektrische auto’s heeft minister Eelco Heinen (Financiën) in de miljoenennota een tegenvaller van 1,5 miljard euro op zijn bordje gekregen." Dat is schrikken natuurlijk. Kan het worden opgelost? "Om – in elk geval een deel van – de tegenvaller te dekken, heeft Heinen in de miljoenennota de belastingkorting voor stekkerauto’s flink moeten inperken. In plaats van een stapsgewijze afbouw van 75 procent in 2025, 40 procent van 2026 tot en met 2028 en 30 procent in 2029 en 2030, gaat het mes nu snel fors in het voordeeltje. Die wordt vanaf 2026 al beperkt tot 25 procent, waarna die in 2030 zoals al gepland naar nul gaat." Oei. Dat zullen de Tesla-rijders niet leuk vinden. De stekker uit het kabinet! Oh wacht. "Het komt door een dubbele rekenfout van het vorige kabinet, blijkt uit de onderliggende ambtelijke stukken bij de miljoenennota. Daarin valt ten eerste te lezen dat er ’per abuis onvoldoende rekening werd gehouden met het technisch meergewicht van elektrische auto’s’." Domme sukkels. Idioten. "Daarnaast blijkt dat het kabinet zich ook heeft misrekend in de verkoopcijfers van elektrische auto’s. Die blijken populairder dan eerder gedacht, omdat het kabinet in het voorjaar nog met oudere cijfers rekende." Nou. Hebben wij even goed nieuws.