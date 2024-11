Het kabinet en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen hebben afgelopen vrijdag urenlang vergaderd over wat er tijdens de ministerraad op maandag al dan niet gezegd zou zijn. En nu staat minister Heinen de media te woord om te vertellen hoe verschrikkelijk dat allemaal was voor minister Heinen. Volgens hem zijn er 'flagrante leugens' over hem verteld en heeft hij 'vreselijke termen' voorbij horen komen. "Hij wil niet benoemen op welke uitspraken hij doelt: ,,Ik ga niet elke term nu aflopen. Ik ga niet leugen per leugen alles analyseren.”" Dat zou wel handig zijn, want het enige verhaal waarin concrete uitspraken aan Heinen werden gelinkt stond in de T., en daarin werd Heinen min of meer afgeschilderd als een good guy die een vergelijking had gemaakt over pus, die verkeerd begrepen zou zijn. Sterker nog: Heinen staatssecretaris Achahbar juist nog hebben omhelsd.

Dus. Op wie is Heinen nou boos? Op de mensen die aan de T. hebben gelekt dat hij eigenlijk niks verkeerd heeft gezegd? Of op andere mensen uit het kabinet die aan andere media andere dingen hebben gelekt? Bijvoorbeeld de bronnen voor dit stuk in de Volkskrant waarin stond dat hij volgens de staatssecretaris 'over de schreef' zou zijn gegaan? Maar waarom blijft hij dan doodleuk met die bronnen in een kabinet zitten, een kabinet dat weigert openheid van zaken te geven? Met dit soort algemene verdachtmakingen worden hele bevolkingsgroepen (namelijk: Haagse journalisten, spindoctors, PVV'ers, NSC'ers, VVD'ers én BBB'ers) weggezet. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?