Wij gaan u echt niet vertellen dat u geen zonnepanelen, warmtepomp of batterijbolide moet kopen. Dat moet u echt lekker zelf weten. Maar doe dat dan wel omdat u dat zelf graag wilt. Omdat u de lage energierekening de moeite waard vindt, graag minder afhankelijk bent van fluctuerende energieprijzen, bij uw collega's wil opscheppen over de laatste gadgets op uw EV of het tegengaan van klimaatverandering belangrijk genoeg vindt om er zelf geld in te steken. Allemaal prima, maar doe het vooral niet omdat u het gevoel heeft dat het moet van de overheid of omdat u slapend rijk hoopt te worden van deze investeringen. Dan wordt u een Arie die ruim 50k stak in zonnepanelen, isolatie, warmtepomp, laadpaal en thuisbatterij en nu ontdekt dat de salderingsregeling niet over het eeuwige leven beschikt en de terugleverheffing de nieuwe norm wordt. Een Arie die het AD mag volhuilen over het feit dat zijn rendement in klimaatvriendelijke rook opgaat. Kom op Arie, dit had je zelf ook kunnen bedenken. De strijd tegen de klimaatverandering kost miljarden euro's en direct of indirect komt de rekening altijd bij de burger terecht. Dus maak vooral zelf uw afwegingen en laat u niet te veel beïnvloeden door de druk van de klimaatdrammers, want u gaat niet rijk worden van die energietransitie. Zeker niet als u Arie heet.