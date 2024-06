We kunnen deze voorpagina eigenlijk dagelijks wel vullen met 'wat er nu weer in die krant staat'. Maar het is de redactionele conclusie van een lang achtergrondstuk in de Noodgenerator Rehabilitatie Courant. In dat stuk staat dat alles heel erg is en u er maar aan heeft te wennen dat Zuid-Afrikaanse toestanden onafwendbaar zijn:

"De boodschap is duidelijk: Nederland zal van het idee af moeten dat stroom op elk moment en voor iedereen beschikbaar is. En er zullen ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om de ergste problemen te voorkomen. Maar welke en hoe succesvol die zullen zijn, daarover tasten de netbeheerders en de overheid grotendeels in het duister."

Okay.