Nederland ligt open. Overal megahaspels langs de weg. Kraantjes om geulen te graven. Bulgaren met batsen in de berm. Wegafsluitingen overal. Floeps, daar staat opeens een transformatorhuisje, gisteren nog niet. En daar nog één en nog één. REDEN: DE NETCONGESTIE. De Volkskrant heeft een smakelijk verhaal over het hoe en waarom waarom hele wijken en bedrijven geen stroom kunnen krijgen wegens vol = vol. Oorzaak: ze zaten te slapen aan de klimaattafels en nu achteraf is het allemaal de schuld van de oorlog en zag bijna niemand het aankomen. "Het is ons overkomen," zegt iemand. Dat hebben we eerder gehoord (Kamp, immigratie). Het is ons helemaal niet overkomen, het is ons opgedrongen, fukkers. Nee maar heus, het woord "netcongestie" komt in het hele klimaatakkoord niet voor. Maar er staat wel ALTIJD GENOEG STROOM boven de kekke klimaatakkoord infographic. Ondertussen zijn sommige aansluitingen bij Liander "niet meer aan te vragen". Foutje bedankt, roepen Ed Nijpels cum suis nu. En dat foutje gaat u betalen. Kijk toch hoe subtiel dat bedrag - 10.000 pleuro per Nederlander - er nu alvast in wordt gemasseerd.

De komende vijftien jaar is 195 miljard euro nodig om het stroomnet aan te pakken, bleek begin deze maand (omgerekend ruim 10 duizend euro per Nederlander). ‘Een grotere klus dan de Deltawerken’, aldus Manon van Beek, topvrouw bij hoogspanningsnetbeheerder Tennet.

We hebben al de idiootste energierekening van Europa, en die gaat nog idioter worden. Laat dat maar aan de Hoogspanningstafels en Belastingtafels over. Die sneue lui die "afpakjesdag" en "terugleverkosten" bedacht hebben, schrikken echt niet terug voor: Wandcontactdozenheffing. Standby-belasting. Congestieforfait. Geulengraafvergoeding. Meterkastleges. Omvormertoeslag. Kabeltax. Krachtstroomtol. Sterkte iedereen.

Update: Eneco bouwt geen windmolens meer op zee