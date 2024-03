Een mededeling van netbeheerder Alliander: we hebben meer migranten nodig. En dan specifiek elektrotechnisch onderlegde arbeidsmigranten die kunnen helpen bij het verzwaren en uitbreiden van ons overbelaste stroomnet. Een elektriciteitsnet dat de komende tien (!) jaar nog overvol gaat zijn, omdat dat er simpelweg te weinig geschikt personeel is om het net snel klaar te maken voor de enorme toestroom aan laadpalen, warmtepompen, zonneparken en windmolenbossen. Dit land zit barstensvol managers, coaches, consultants, teamleaders, marketeers, influencers, rapportschrijvers, sprekers, adviseurs, Exceltijgers, dossierbeheerders, analisten en Rob Jetten, maar bevat veel te weinig handige helden die een goed werkend elektriciteitsstation uit de grond kunnen stampen. En daarom is het tijd om buiten de grenzen te kijken. "We doen een oproep aan het nieuwe kabinet om te kijken naar de inzet van technici uit het buitenland, zodat we op korte termijn meer mensen vinden om het werk uit te voeren." Nog een schaduw voor Wilders om overheen te stappen om te zorgen dat het licht blijft branden.