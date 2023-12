Met de energietransitie gaat het goed, maar verder slecht. Omdat we met zijn allen aan de zonnepanelen, elektrische auto's en warmtepompen moeten, gebruiken we steeds meer elektriciteit. Nu blijk je daar dus ineens een elektriciteitsnet voor nodig te hebben. Dit had niemand zien aankomen natuurlijk, vandaar dat "Netbeheerders Stedin, Tennet en Enexis hebben aangekondigd dat de maximale capaciteit is bereikt in Den Haag, heel de provincie Overijssel en een groot deel van de provincie Groningen." Kunt u zeggen: dat is alleen maar Den Haag, heel de provincie Overijssel en een groot deel van de provincie Groningen, maar ook in de rest van Nederland gaat het FOUT. Staat het recht op een warm huis en werkende stopcontacten eigenlijk ook in de Grondwet, Ome Roon?