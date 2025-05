Tot en met het jaar 2030 kunt u nog gerust draadjesvlees 12 uur laten sudderen, de oprit verlichten met 1000 watt bouwlampen, iedere dag airfryeren, alle apparaten en de Tesla opladen tussen 1600 en 2100 uur. Maar daarna wordt de situatie KRITIEKPENIBEL. Aldus de hoogspanningsbobo's van TenneT in een brief aan het fopministerie van Sophie Hermans. Allemaal de schuld van Rob Jetten (D66) en het Landelijk Kolencentrale Verbod. Gokje: Jetten vertrekt in 2030 naar Argentinië omdat hij meer tijd bij zijn schoonfamilie wil doorbrengen, en u zit het komende decennium met de gebakken peren, oh nee, de kookplaat doet het niet meer. De oplossing zit volgens TenneT in een batterijtje. Maar daar hebben we zo onze twijfels over.

Kun je met een thuisbatterij en zonnepanelen zelfvoorzienend worden?

Nee, dat kan niet.