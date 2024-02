Een gat in de markt nu we onder de zweepslagen van de klimaatdrammers naar een groenere wereld marcheren: het dieselaggregaat. Ideaal voor al die nieuwe gasvrije bouwprojecten die niet aan het stroomnet aangesloten kunnen worden wegens vol alsook bomvol. Ondanks dat we al jaren schrijven over het overbelaste elektriciteitsnet als gevolg van alle klimaatpanelen en laadpalen, denkt men dat het wel meevalt en blijven we gasloze nieuwbouwprojecten uit de grond stampen die inmiddels vaak meerdere jaren moeten wachten op een stroomaansluiting. En om al die gloednieuwe gebouwen met hun nutteloze zonnepanelen en uitgeschakelde warmtepompen toch te kunnen gebruiken, duikt die betrouwbare dieselaggregaat op. Nieuwe school in Veldhoven? Dieselaggregaat! Kersverse klimaatbewuste nieuwbouwwijk in Nijmegen? Dieselaggregaat! Duurzame woningen in Krommenie? Dieselaggregaat! In Jettens groene droomwereld zijn het ronkende dieselgeneratoren die Nederland draaiend houden. Die zorgen dat Nederlanders kunnen wonen, leren en werken. Ze vormen de verborgen fundering die het groene luchtkasteel overeind houdt. Lang leven dieselaggregaten, we kunnen niet zonder die heerlijke bromberen.