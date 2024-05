Weet je we duiden wel helemaal niks meer. Maar waar het op neer lijkt te komen: migratieachtergrondiërs uit van oudsher sterk nationalistische culturen WE BEDOELEN TURKEN lijken de bodemvaste Duitsers eigenlijk prima te begrijpen. Misschien doet deze toenadering uiteindelijk meer voor Duitslands integratieproblemen dan welk beleid dan ook had kunnen bewerkstelligen. En misschien is het eigenlijk een goede zaak dat de hele notie van een Duitse Leitkultur op deze informele manier opnieuw geïntroduceerd wordt. Een soort buitencurriculair schot voor de boeg.

Okay sorry dat was toch weer een duiding. Meer beeld na de breek.