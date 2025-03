IS HET EEN TEST. OF IS HET EEN STORING? As we speak wordt de Hofstad getroffen door een ernstige stroomstoring. 45.000 huizen bedrijven gebouwen kunnen niet koken, wassen, airfryeren en de Satisfyer opladen. Storing (kuch) gaat volgens prikleverancier Stedin NOG ENKELE UREN duren, dus ook geen GTST vanavond. Tweede Kamer-stream doet het helaas nog wel. Later meer.

Update: Zwembaden, trams, liften, politie ALLES IS STUK (liveblog)

Update: opgelost