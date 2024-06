Europa, best belangrijk TENZIJ je Diederik Samsom heet. Nog niet zolang geleden kwam hij námens de Europese Commissie en Timmerfrans in het bijzonder naar Nederland om de boeren het pistool op de slaap te zetten. Maar de Luca Brasi van Brussel vertrekt nu na jaren naar de Gasunie om daar zijn zakken te vullen. Daar zijn tienmiljoenbiljard EU-regels voor; zo moeten Commissieambtenaren na vertrek 2 jaar lang iedere jobhop melden zodat Präsidentin Von der Leyen kan beoordelen of dat geen gevalletje belangenverstrengeling wordt. Wat in het geval van Didi best wel een ding kan worden qua transitie van Mister Green Deal naar Gasman. Zo kreeg Samsom als Timmerfrans' kabinetschef in juni vorig jaar nog lobbyisten van de Gasunie over de vloer. Wat blijkt nu: die stiekeme kontenknijper heeft zijn overstap dus helemaal NIET GEMELD aan tante Ursula. Samsom heeft de Commissie pas geïnformeerd nádat de Gasunie zijn komst bekendmaakte en FTM daar vragen over stelde. En wat zegt Didi dan? "Dat betreur ik zeer."