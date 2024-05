De bekende Amerikaanse actrice Kira Noir heeft op X, voorheen Twitter, gereageerd op het feit dat een van haar berichten een zogeheten 'like' kreeg van Diederik Samsom, oud-PvdA-leider en tegenwoordig columnist van de Volkskrant. Mevrouw Noir zinspeelt op komische wijze op het feit dat zij als actrice in feite ondernemer is, en de heer Samsom met zijn aandacht voor het bericht haar onderneming steunt. Inmiddels is de 'like' van Diederik Samsom verwijderd, wat impliceert dat hij zo nu en dan nog wel eens inlogt op het sociale medium, waar wij nooit meer vanaf gaan.