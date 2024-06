Hahaha ja dat is ons ook wat. Die met een apenpak vermomde klimaatlijger en Twitterkoning Diederik Samsom (bij het pijltje) gaat aan de slag als de voorzitter van de raad van commissarissen van, tromgeroffel, Gasunie. Staatsbedrijf Gasunie, dat is. Het stond ook in de sterren geschreven. Tsja: nog even snel bij het scheiden van de markt monsieur Van Het Gas Af en rechterhandje van Frans Timmermans bij de gastoko naar binnen baantjescarrousellen met 'energietransitie' als alibi. Didi is ook slechts een miljoen keer opgepakt als Greenpeace- terro ... -activist dus ervaring heeft hij inderdaad wel, ja. What's next, Paul Rosenmöller naar het ABP? Wouter Koolmees naar de NS?? Eric van der Burg naar het COA??? Fred Teeven naar Connexxion???? Hugo de Jonge naar Rotterdam????? Ronald Plasterk naar het RIVM?????? Gom van Strien naar de FIOD???????