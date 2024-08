De Brusselse regelzucht is nu echt veel te ver gegaan. Je mag dus niet eens meer jarenlang bij de Europese Commissie een topfunctie bekleden, in die hoedanigheid verschillende ontmoetingen hebben met de Gasunie, daarna topman worden bij de Gasunie en die nieuwe baan niet bij de Europese Commissie aanmelden voor een eventuele controle op belangenverstrengeling! Wat is dat nou voor een bureaucratisch gedoe zeg. Zo kunnen vrije ondernemers zoals Diederik Samsom (Greenpeace, Tweede Kamer, tweede viool van Frans Timmermans) niet eens meer normaal van baantje wisselen. Want dan krijg je dit: "the Commission has imposed clear conditions and has authorized the employment, subject to respect of the restrictions." Wat die restricties zijn blijft lekker geheim, want de Gasunie is dan wel 100% eigendom van de Nederlandse Staat, dat betekent niet dat iemand zoals Diederik Samsom aan het klootjesvolk verantwoording hoeft af te leggen over de eventuele verstrengeling van zijn eventuele belangen. Hij is een vrije jongen ja!