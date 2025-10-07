achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Eind oktober al de eerste STROOMUITVAL

Verwarming AAN? Licht UIT!

Landgenoten. Belangrijke Waarschuwing via uw weerkundig strateeg. U hebt nog drie weken om individuele warmte-shizzle te regelen. Houtkachel, dieselaggregaat, bruinkool, waxinelichtjes whatever. We geven u op een briefje als iedereen eind oktober de thermostaat een tikkie geeft wegens -10 de hele boel eruit klapt. Energieboeren waarschuwen al de hele week, en dreigen complete provincies UIT te zetten als u na 16:00 uur gaat laadpalen danwel inductiekoken - 's ochtends de ventilatie aan bij het douchen en daarna de haartjes föhnen = heel Zuid-Holland in het donker. En die wintertijd (26 oktober) is helemaal FUNEST voor ons fragiele stroomnet. Maar heee, we verdienen lekker aan de verkoop van elektriciteit!

Tags: warm, koud, stroom, uitval
@Pritt Stift | 07-10-25 | 15:55 | 152 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.