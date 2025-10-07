Landgenoten. Belangrijke Waarschuwing via uw weerkundig strateeg. U hebt nog drie weken om individuele warmte-shizzle te regelen. Houtkachel, dieselaggregaat, bruinkool, waxinelichtjes whatever. We geven u op een briefje als iedereen eind oktober de thermostaat een tikkie geeft wegens -10 de hele boel eruit klapt. Energieboeren waarschuwen al de hele week, en dreigen complete provincies UIT te zetten als u na 16:00 uur gaat laadpalen danwel inductiekoken - 's ochtends de ventilatie aan bij het douchen en daarna de haartjes föhnen = heel Zuid-Holland in het donker. En die wintertijd (26 oktober) is helemaal FUNEST voor ons fragiele stroomnet. Maar heee, we verdienen lekker aan de verkoop van elektriciteit!