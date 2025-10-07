Eind oktober al de eerste STROOMUITVAL
Verwarming AAN? Licht UIT!
Landgenoten. Belangrijke Waarschuwing via uw weerkundig strateeg. U hebt nog drie weken om individuele warmte-shizzle te regelen. Houtkachel, dieselaggregaat, bruinkool, waxinelichtjes whatever. We geven u op een briefje als iedereen eind oktober de thermostaat een tikkie geeft wegens -10 de hele boel eruit klapt. Energieboeren waarschuwen al de hele week, en dreigen complete provincies UIT te zetten als u na 16:00 uur gaat laadpalen danwel inductiekoken - 's ochtends de ventilatie aan bij het douchen en daarna de haartjes föhnen = heel Zuid-Holland in het donker. En die wintertijd (26 oktober) is helemaal FUNEST voor ons fragiele stroomnet. Maar heee, we verdienen lekker aan de verkoop van elektriciteit!
Nederland stevent af op een record export van elektriciteit dit jaar. #grafiekvandedag— Martien Visser (@BM_Visser) October 7, 2025
Deels betreft dit overvloedige elektriciteit uit wind en zon; voor een groter deel vergt het extra inzet van NL gas- en kolencentrales. pic.twitter.com/bqspcCm0Hr
