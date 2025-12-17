achtergrond

IEDEREEN PANIEK! Het wordt MIN 24 graden

we gaan beginnen

Goedemorgen Nederland. U hebt nog ongeveer tien dagen om echt DENK VOORUIT te doen. Haal dekens, haal waxinelichtjes, haal haardhout en een noodradio op kernenergie. Haal sterke drank, blikken soep en een camping gasfornuis + propaanfles (want overal "stroomstoringen"). Haal van die beschuiten met 72 weken THT en zo'n Spaanse ham die een maand goedblijft (Vomar). Vul de jerrycan met peut, zet het schuurbier binnen. Schaf alvast een accu aan voor uw koekblik (want de ANWB heeft het dan retedruk). Gooi wat extra spiritus bij de ruitensproeiert want die bouwmarktmeuk gaat maar tot -10. Laat MORGEN uw schaatsen slijpen, dan bent u de eerste, en neem dan ook wat zakken strooizout mee -  volgende week is het op. Sterkte alvast.

bron

Tags: winter, vorst, koud
@Pritt Stift | 17-12-25 | 11:15 | 227 reacties

Reaguursels

