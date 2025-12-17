IEDEREEN PANIEK! Het wordt MIN 24 graden
we gaan beginnen
Goedemorgen Nederland. U hebt nog ongeveer tien dagen om echt DENK VOORUIT te doen. Haal dekens, haal waxinelichtjes, haal haardhout en een noodradio op kernenergie. Haal sterke drank, blikken soep en een camping gasfornuis + propaanfles (want overal "stroomstoringen"). Haal van die beschuiten met 72 weken THT en zo'n Spaanse ham die een maand goedblijft (Vomar). Vul de jerrycan met peut, zet het schuurbier binnen. Schaf alvast een accu aan voor uw koekblik (want de ANWB heeft het dan retedruk). Gooi wat extra spiritus bij de ruitensproeiert want die bouwmarktmeuk gaat maar tot -10. Laat MORGEN uw schaatsen slijpen, dan bent u de eerste, en neem dan ook wat zakken strooizout mee - volgende week is het op. Sterkte alvast.
bron
Niet alleen de T2m temperaturen gaan flink onderuit, nog extremer gaat het er na de kerst aan toe voor wat betreft de DP temperaturen die tot -24°C gaan! Oftewel gortdroge arctische luchtmassa's! Maar nogmaals opgemerkt; de CTRL en OPER bevinden zich vanavond helemaal onderin de… pic.twitter.com/E6JG5M0Y5i— Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) December 16, 2025
Analyse EC oper 12Z. Kerstkou volgens de operationele run. Richting oudjaar volgens de laatste berekening zelfs nog kouder! 🥶 #WINTER pic.twitter.com/DOJyR0sJV5— Michael vd Poel (@WeermanMichael) December 16, 2025
Lid P17 van het GEM ensemble maakt het wel heel bont. -19C precies op oudejaarsnacht! Niet realistisch binnen de totale bandbreedte natuurlijk. Toch hup lid P17😉🥶 #WINTER pic.twitter.com/5PdVHYaLPp— Michael vd Poel (@WeermanMichael) December 17, 2025
