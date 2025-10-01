Maar gaat er "iets geks" gebeuren deze winter?
Te vroeg om te zeggen
Genoeg gas voor een koude winter, als er niets geks gebeurt https://t.co/xAH9ZjMuZB— NOS (@NOS) October 1, 2025
A - Nee
B - Ja, namelijk:
B1 - Het wordt kouder dan 10 graden
B2 - Blaadjes op de treinrails
B3 - Rusland annexeert Transnistrië en we gaan onder de merinowol voor Moldavië
B4 - Hamas-PvdA wint de verkiezingen en het gehele warmtenet wordt omgeleid naar statushouders
B5 - Oekraïne blaast opnieuw gasleidingen op
B6 - De Houthi's vallen tankschepen onder Nederlandse vlag aan
C - Anders, namelijk...
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
BREEK - Gasvoorraad beneden de 50%
Daar gaat de vulgraad - IEDEREEN PANIEK
Bel de rayonhoofden maar af. 'Winter nat & zacht'
Een beetje zoals de zomers
Stamcafé: Nederland, schaatsland
Dit heb je in Spanje dus niet he
Even aan Nederlandse media vragen hoe we deze HORRORKOU DES DOODS moeten overleven
Maak Je Ruit Schoon In Tien Simpele Stappen
Hallo, BEAST FROM THE EAST
Sneeuwbommen, glad, vorst, en alles
Hoera! Het wordt HEEL ERG GUUR in Nederland
en dan zijn de stemmen nog niet eens geteld
Deskundigen: "Gasprijs stijgt", Rob Jetten: "Lalala"
En toch... Jetten zegt iets dat KLOPT!