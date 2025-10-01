achtergrond

Maar gaat er "iets geks" gebeuren deze winter?

Te vroeg om te zeggen

A - Nee
B - Ja, namelijk:
B1 - Het wordt kouder dan 10 graden
B2 - Blaadjes op de treinrails
B3 - Rusland annexeert Transnistrië en we gaan onder de merinowol voor Moldavië
B4 - Hamas-PvdA wint de verkiezingen en het gehele warmtenet wordt omgeleid naar statushouders
B5 - Oekraïne blaast opnieuw gasleidingen op
B6 - De Houthi's vallen tankschepen onder Nederlandse vlag aan
C - Anders, namelijk...

Tags: iets, geks, winter
@Spartacus | 01-10-25 | 13:20 | 149 reacties

