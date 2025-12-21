Wij van de GeenStijl krijgen een hoop rare mail binnen. Nu dit weer. Maar weet u. Misschien heeft hij wel een punt. Knip-plak, derhalve.

"Seizoen indeling

Je kunt het weer overal horen en lezen: op 21 december begint de winter. Wat een onzin!

Hoezo laat je iets in het midden beginnen? Sinds onheuglijke tijden staat de 'kortste dag’ (21 december) te boek als Midwinter. En dat volkomen terecht.

De 'kortste dag' is het midden én dieptepunt van de winterperiode. Vanaf daar wordt het elke volgende dag weer een stukje beter. Stijgt de zon weer aan het firmament.

Op dezelfde manier is ook de zomer gestructureerd rond 21 juni, de ‘langste dag' (Midzomer).

We kennen meteorologisch vier bepalende datums per jaar, t.w.: de kortste dag, de voorjaarsequinox, de langste dag en de najaarsequinox. Deze datums dienen respectievelijk het midden van de winter, lente, zomer en herfst te zijn.

​Als we de dagen van het jaar gelijkelijk vanuit deze ijkpunten over het jaar verdelen, begint de lente op en nabij 4 februari, de zomer op 6 mei, de herfst op 7 augustus en de winter op 6 november. Enkel en alleen de stand van de zon dient bepalend te zijn voor de indeling van de seizoenen.

Een vriendelijke groet van

[NAAM BIJ REDACTIE BEKEND]"