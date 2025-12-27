Kijk u moet natuurlijk helemaal niks maar mocht u na deze Kerst nog benieuwd zijn of er ergens een nacht (of een dag, of een leven) op te eisen is, dan willen wij u even wijzen op deze crowdfundactie van de ouders van een meisje van 13 uit Voorne-Putten. Wij schreven vorige maand over dit meisje, omdat de in hoger beroep veroordeelde man die haar seksueel heeft misbruikt op 150 meter afstand van haar kwam wonen. Het plan was dat ze therapie in Spanje zou krijgen (meer dan 150 meter buiten Voorne-Putten), maar kennelijk is daar nu geen geld voor.

Enfin. U moet niks. Maar kijkt u maar even op deze Linkedin-oproep of anders direct op deze pagina. Fijne Derde Kerstdag.