En dan denkt u misschien; wat hebben Mariëtte Hamer en seksueel wangedrag eigenlijk met elkaar te maken, maar zij werd dus in 2022 aangesteld als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Paar mooie vindingen dan uit haar Publieksmonitor die vandaag verscheen.

In 2024 zouden 1,7 miljoen mensen boven de 16 te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag, waar 'ongepaste' (online) opmerkingen en toespelingen ook onder vallen. Slechts 13% denkt dit gedrag ooit zelf te hebben vertoond, terwijl maar liefst 47% zegt er ooit slachtoffer van te zijn geweest. Kortom: héél veel blinde vlekken of héél veel vals alarm. Nog een opmerkelijke: 73% "vindt het belangrijk om binnen andermans grenzen te blijven" (is dat niet vrij laag eigenlijk?), maar tegelijk zou 55% niet nadenken of "hun eigen gedrag als grensoverschrijdend wordt ervaren."

Maar, zoals mannenbelangenbehartiger Hamer in het AD beaamt zijn mannen de grootste slachtoffers, want 1% lijdt onder de slechte 99%: "En mensen vinden het nog steeds even moeilijk om te reflecteren op het eigen gedrag’. Dat had ik ook voorspeld toen we begonnen. Veel mannen zeggen: ‘Ik ga niet meer alleen met een vrouw in de lift.’ Als ik dan vraag: ‘Waar ben je bang voor?’ antwoorden ze dat ze niet bang zijn dat die vrouw hen gaat bespringen, maar wel dat ze valselijk worden beschuldigd.” Valselijk beschuldigd worden via een aangifte komt echter zelden voor."

Naschrift 12:05 - Nee okay, in theorie kan die 13% verantwoordelijk zijn voor de 47%. Maar zelfs met een overlap is het een forse discrepantie.