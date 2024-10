Bij RTL maken ze de hele dag televisieprogramma's om daar heel veel geld mee te verdienen, en dat vinden wij van GeenStijl prima. Bij RTL zijn ze, kennelijk omdat Marieke Elsinga geschrokken is van allemaal commentaar van jantje12345 op Insta over haar flop Alles is Muziek, ook een campagne 'tegen haat' begonnen en dat vinden wij een beetje hypocriet, voor een zender die ook Temptation Island uitzendt en Thomas Erdrbink inhuurt. Maar dit slaat toch wel alles: Mariëtte Hamer, onze nationale coördinator grensoverschrijdende dingen op de werkvloer, gaat RTL helpen met de terugkeer van het tv-programma The Voice op tv. Ja kom nou zeg.

Mariëtte Hamer wordt van belastinggeld betaald om ervoor te zorgen dat bazen niet aan hun medewerkers zitten en kennelijk gaat het daarmee fantastisch, want ze heeft genoeg tijd over om ervoor te zorgen dat een volstrekt overbodig programma terug kan komen op tv. Dit, terwijl dat programma vanwege de totaal scheve verhouding tussen ervaren juryleden, muzikanten en regisseurs aan de ene kant en kwetsbare kandidaten aan de andere kant juist voor allerlei riskante situaties zorgt waar Mariëtte Hamer tegen zou moeten optreden. En nog voor er één seconde van het 'nieuwe' The Voice is opgenomen gebruikt RTL Hamer nu al voor een ziet-u-wel-dat-wij-deugen momentje in de media.

"Mariëtte Hamer (66), de regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, gaat meepraten en meedenken met RTL over de sociale veiligheid rond de doorstart van het programma 'The Voice of Holland'" staat op de verder volstrekt journalistiek onafhankelijke website rtl.nl/boulevard.

Lekker gewerkt Mariëtte Hamer. Super goed om in gesprek te blijven met een programma dat echt wel meeleeft met de slachtoffers, maar nog net iets meer met de aandeelhouders en daarom een PR-offensief inzet om een naar oud sperma stinkende show wit te wassen. Is een overheidsfunctionaris die in zo'n publiciteitspolonaise loopt zelf niet grensoverschrijdend bezig?