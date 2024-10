Ja dag mensen welkom in 2024. The Shia Voice. Een talentenjacht van de Imam Hussein Media Group, een netwerk van Sjiitische tv-zenders dat over de hele wereld in 5 talen te bekijken is en waarvan de Engelstalige tak is gevestigd in Engeland. Zoals ieder zichzelf respecterend medium heeft The Shia Voice een flitsende social media presence, en het leuke is dat het dan dus ook ineens bij niet-Sjiieten op de internettelefoon kan verschijnen. Dus hoppa, bovenstaand viraltje bracht ons zowel onmetelijke verbazing als een geniaal idee:

Aangezien Peter van der Vorst vorige maand aankondigde dat onze eigen 'The Voice' moet en zal terugkeren en menig showrubriek sindsdien speculeert over de broodnodige opfrisbeurt die het format nodig heeft... Komen wij met een concreet voorstel. Wat The Voice of Holland nodig heeft is een verfrissende dot fundamentalistische islam. Let bij het ombouwen van het format eens op wat ze hier doen. In het kort: BIJNA alles is hetzelfde als bij de talentenjachten die we gewend zijn: een zaal vol klapvee, opgetutte juryleden tegenover het podium en bij de kandidaten gaat het vooral om hoe zwaar ze het wel niet ooit hebben gehad. Maar; in plaats van popliedjes zingen de kandidaten lofliederen aan de profeet Mohammed en zijn kleinzoon Hoessein, en ieder jankverhaal voorafgaand aan de auditie eindigt met "en daarom hou ik zo van Allah". Gooi zo'n saus over je RTL-programma heen en je bent een nationale hit. Mensen onder de 25 zullen weer massaal tv kijken, want je weet hoe lekker het klikt tussen Gen Z en de Ayatollahs. Een jury met alleen maar vrouwen? WEL NEE, juist helemaal geen vrouwen meer in het hele programma. Uitgezonderd Jørney Hendrikx, die mag naast haar man in de jury.