(ja sorry maar dit is toch gewoon een gekke foto?)

Geweldig nieuws voor mensen die de afgelopen jaren vonden dat Nederland gewoon Nederland niet meer was zonder een talentenjacht met draaiende stoelen en talenten waar je dan later nooit meer wat van hoorde of het moest zijn dat ze in een rechtszaak kwamen getuigen dat ze tegen hun wil in seks hadden gehad met een van de coaches van wie de vrouw op dat moment zwanger was: The Voice of Holland keert terug. De coaches worden Ilse DeLange, Willie Wartaal, Suzan (van Freek), Freek (van Suzan) en Dinand Woesthoff (van Kane). En alsof dat nog niet erg genoeg is, wordt het programma volgens producent ITV "veilig en inspirerend". Dit in tegenstelling tot de eerdere versies, die onveilig en oninspirerend waren. "We vergeten het verleden niet, maar nemen alles wat we geleerd hebben mee om ervoor te zorgen dat we een veilige werkomgeving bieden aan iedereen die voor en achter de schermen bij onze programma's betrokken is." Wat een inspirerend (en veilig) statement. Ho wacht 1 april! Het gaat gewoon om geld: "The Voice is nog steeds een wereldwijde hit in meer dan 70 landen en we kijken er naar uit om dit format in Nederland terug te brengen.” Zin in.