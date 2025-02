Kinderen opvoeden is iets wat wij absoluut niet aanraden. Je kunt het simpelweg NOOIT goed doen. De enige zekerheid die je hebt is dat je kind over 25 jaar ergens tegenover een therapeut zit en dat het voor een groot deel door jou komt, maar wat je precies anders moet doen weet je nooit. Maar er zijn dingen die soelaas bieden, zoals: kijken hoe andere mensen hun kind verpesten en denken 'zo doe ik het in elk geval niet'. Zo is daar dit uitlegfilmpje van budgetcoach Luna. Die leert haar kinderen om te gaan met geld op een creatieve en ohja DISTOPISCHE MANIER. Haar 12-jarige zoon beschikt over een spaarpot waar wij destijds alleen van konden dromen, maar moet dan ook al VANAF ZIJN ZEVENDE huur betalen. Geen ingrijpende bedragen, maar bij een huurachterstand komt er wel strafwerk. Daarnaast kan het zijn dat kleine flink op de blaren moet zitten omdat hij zijn geld niet goed heeft GEÏNVESTEERD. Als ineens de koersen van Rolo en Chupa Chups enorm zakken, of zo. En WIE WEET he, ontwikkel je zo de nieuwe Wolf of Wallstreet. Financieel bewustzijn creëren, allemaal mooi en goed. Maar dan wel door ze vanaf de luiers mee te geven dat eigenlijk alles om geld draait.