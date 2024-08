Bovenstaand nu dus de video uit deze zaak, waarbij 10 IDF-soldaten eind juli gearresteerd werden op verdenking van "ernstig seksueel misbruik" van een Gazaanse krijgsgevange. Op de video valt te zien hoe de verdachten - vijf van hen zijn inmiddels vrijgelaten, de anderen zitten nog altijd vast - de gevangene wegens cameratoezicht een hoek in duwen en het seksueel misbruik daar afschermen met hun relschilden.

De arts die de zaak oorspronkelijk rapporteerde stelde vast dat er sprake was van "broken ribs and signs of physical abuse on multiple bones. He also confirmed that something round had been inserted deep into the detainee’s rectum, causing a tear in the lower bowel and damage to one of the lungs that required emergency surgery." Tevens dacht hij eerst dat medegevangenen hier verantwoordelijk voor waren: "The first thing that came to my mind was that the other prisoners had… what, we [Israelis] would do something like that?!"

Enerzijds is Israëls morele weefsel intact genoeg dat woedende IDF-commandanten van de militaire politie die de verdachten kwamen arresteren. Anderzijds is het defect genoeg dat zittende parlementsleden en zelfs minstens vijf zittende ministers (!) waaronder de ministers van Justitie, Nationale Veiligheid en Financiën tegen de arrestatie protesteerden.

De morele tussenstand? Israëlische media delen nu zélf deze zeer belastende beelden met de wereld.

Update 14:36 - Er gingen hardnekkige geruchten dat het slachtoffer lid zou zijn geweest van Hamas' elite-eenheid Nukhba Force (wiki), maar dat lijkt niet het geval. Wel zou hij volgens inlichtingen een Hamas-politieagent van een narcotica-afdeling geweest zijn die "niet betrokken was bij 7 oktober, maar desondanks wel betrokken was bij vijandigheden tegen Israël en er wordt benadrukt dat hij zeer gevaarlijk zou zijn indien vrijgelaten."