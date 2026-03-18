Volleybalinternational Ramon Martinez Gion verdachte in mega-ontuchtzaak Groningen
Oei
De verdachte topsporter in een mega-ontuchtzaak in Groningen, is volgens Mick van Wely, bekend van internet, volleyballer Ramon M. Die M. staat voor Martinez Gion, volleyballer uit Amsterdam. Vorig jaar keerde Martinez Gion, die ook voor Lycurgus in Groningen heeft gespeeld, terug bij Dynamo in Apeldoorn. In De Gelderlander zei hij toen: "Ik heb een half jaar niets gedaan." Dat blijkt niet helemaal te kloppen. "Het OM verdenkt de bekende topsporter Ramon M. (35) van het misbruik van een tienjarig jongetje in Hoogkerk en het voeren van zo’n vijfhonderd mogelijk strafbare gesprekken met minderjarigen. Dan is er nog een 9-jarig slachtoffertje met wie hij seksueel getinte gesprekken zou hebben gehad. Het zou allemaal plaats hebben gevonden tussen begin 2019 en eind 2025." Ook omschreef De Gelderlander Martinez Gion als een 'gevoelsmens'. Wel behoorlijk verkeerde gevoelens dus. Afgelopen zomer speelde Martinez Gion nog voor het Nederlands team tegen Cuba. Bij Dynamo zit hij al een tijdje niet meer in de selectie.
EERDER INTERVIEW: Met Martinez Gion over zijn homoseksualiteit
Gaat mogelijk niet veel meer aan spelen toekomen
Reaguursels
