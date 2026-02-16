Heeft u van de categorie gehandicaptekinderneukers misschien Youness Ouaali voor ons? U weet wel, die ene knakker die een achterlijk vrouwbeeld combineert met een achterlijk mensbeeld, een ontiegelijke hekel aan Nederland heeft, het online shamen van enigszins moderne moslima's als levensdoel ziet, en die uit zijn doppen kijkt alsof hij dezelfde geestelijke vermogens heeft als de meisjes waar hij op valt. Die ja! Dank. Nou, die heeft dus wel een verblijfsvergunning hier, maar alleen een Marokkaans paspoort, en nu wil hij dus ook een Nederlandse, maar dat krijgt hij: mooi niet, lezen we bij de T, omdat hij in zijn aanvraag drie keer loog over veroordelingen wegens het seksueel misbruiken van een minderjarige, het verspreiden van kinderporno, cocaïnebezit en smaad en laster ("een misbruikbeschuldiging tegen een basisschoolleraar"). O, hij is trouwens ook een gore antisemiet, homohater en een groot voorstander van de sharia. Eeuwig zonde van dat paspoort kortom.