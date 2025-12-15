Dag 2 van het proces tegen stuk genetisch afval en fulltime kindermisbruiker Wesley Waldt uit Helmond, die over een periode van 10 jaar 20 kinderen misbruikte, 19 meisjes en 1 jongen tussen de 0 en 11 jaar oud. Waldt had zijn leven zo ingericht dat hij op zoveel mogelijk manieren in de buurt van kinderen kwam; hij richtte zijn eigen stichting Smile Per Mile op voor zieke en beperkte kinderen, was onderwijsassistent op een basisschool, werkte bij een kindcentrum en kluste in zijn vrije tijd bij als oppas. Waldt misbruikte kinderen zodra hij alleen met een kind was, soms gewoon in een lokaal op de school waar hij werkte. 'Als er een andere docent binnen kwam, deed hij snel dat er niks aan de hand was.' In 1 van de gevallen dwong hij zelfs een broertje en zusje om aan elkaar te zitten. Wesley Waldt legde zijn misbruik in veel gevallen vast op camera 'om er later thuis zelf plezier van te hebben'. Zoals de Officier van Justitie het vandaag omschreef: 'Betrokkene was telkens op zoek naar meisjes met wie hij gemakkelijk in contact kon komen. Eerst op zijn oppasadres, later op school. Dat allemaal vanuit zijn pedofiele stoornis. Verdachte beschikt over verstandelijke vermogen om de gevolgen te kunnen overzien. Hij heeft nooit gedacht dat de meisjes het fijn vonden. Hij weet hoe lastig de kinderen het vonden om een geheimpje te verklaren.' De strafeis: 15 jaar en tbs met dwangverpleging. Sleutel wel graag weggooien dan.