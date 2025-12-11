Vandaag begint de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Wesley Waldt, die oprichter en tot september vorig jaar voorzitter was van de (inmiddels opgedoekte) stichting 'Smile per mile', die tochtjes in sportauto's organiseert voor zieke en beperkte kinderen. Bekende Helmonder Waldt was daarnaast werkzaam bij een kindcentrum, onderwijsondersteuner op een basisschool en oppas. Hij wordt verdacht van het seksueel misbruiken van 20 kinderen, negentien meisjes en één jongen, allemaal jonger dan twaalf, een paar zelfs jonger dan vier. "Hij zou bij zeker zes meisjes met zijn vinger zijn binnengedrongen. Ook zou hij bij elf meisjes de vagina en billen betast hebben en jonge kinderen aan hun geslachtsdeel hebben laten zitten. Daarnaast zouden vier meisjes zijn geslachtsdeel hebben moeten aanraken en moesten een broertje en een zusje elkaar betasten." Het misbruik zou hebben plaatsgevonden bij een kindcentrum, en tijdens zijn diensten als oppas. Updates volgen.

Update Waldt heeft inmiddels bekend, de slachtofferverklaringen zijn bezig en die zijn: heftig. "Kindje vertelde tijdens het verhoor over een wrijvende beweging in de schaamstreek. Alles is ook gefilmd. Rechter leest uit verslag: "Kind maakt sissend geluid, alsof ze moet plassen. Wie heeft dat bedacht?”, vraagt rechter. W.: “Dat heb ik bedacht.”"

Update Ontkennen was overigens ook lastig geweest, want hij heeft zelf beelden gemaakt van een aantal kinderen. Op dat moment werd hij er niet opgewonden van, zegt 'ie - de opnames waren om later thuis zelf nog 'plezier' van te kunnen hebben.

Update 7 duizend foto's en 15 duizend video's had-ie, en deelde ook materiaal met anderen. Waarom? "Het was om te kijken of ik met het fysieke misbruik zou kunnen stoppen. Daarna ben ik blijven zoeken. En als je iets wil krijgen, moet je zelf ook leveren," aldus Waldt.

Update "Wij als ouders moeten leven met het schuldgevoel dat we een monster in huis hebben gehaald om op ons meest dierbare te passen. Jij vond het nodig om onze jongste dochter van 2 te filmen tijdens het misbruik. Dat staat op ons netvlies gebrand."

Update Zaak geschorst, gaat maandagmorgen om 10.00 verder