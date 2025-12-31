Onduidelijk in hoeverre ze er de beslist betrouwbare informatie van het ministerie van gezondheid van Hamas letterlijk overtikken, misschien maken ze wel gewoon verschrikkelijke fictie waarin de fictieve achterban van een op de partij van Marine Le Pen geënte beweging weinig flatteus in beeld komt, maar in navolging van het Verenigd Koninkrijk dreigt nu ook in Frankrijk de publieke omroep beslist een beetje boel verantwoording af te moeten leggen. Op voorspraak van Union des Démocrates pour la République (vriendjes van Rassemblement national) komt er nu een parlementair onderzoek dat moet uitwijzen hoe het staat met de "neutraliteit, werking en financiering" van de omroep aldaar. Aanleiding is een vermeende bias jegens de putains de fascistes van eerder genoemde partijen en dat lijkt ons: niet geheel ondenkbaar. "One figure stands out in the investigation: the president of France Télévisions, Delphine Ernotte, whose appointment to this key position caused quite a stir. At the time, she made no secret of her ideological bias, in defiance of the neutrality that public service broadcasting is supposed to embody." Nou ja, dat is natuurlijk ook niet handig.