De algemeen directeur van de BBC en de hoofdredacteur van BBC News zijn weggejorist omdat ze zich schuldig hebben gemaakt aan journalistieke oplichting, door een speech van Donnie Trump op te knippen en zonder disclaimer weer aan elkaar te plakken, zodat hij iets zegt wat hij helemaal niet heeft gezegd. Als je als BBC (bekend van Gaza) bekend wil staan om je strenge neutraliteit en de schijn van politieke beïnvloeding en journalistieke bedrieging tegen wil gaan is deze manipulatie van de kijker niet alleen teringdom, maar ook extréém (met dubbel é) laakbaar. Nou en toen had Jinek op onze polderbbc er een itempje over. Tom van 't Einde van EenVandaag noemt het 'een kleine fout' (prima joh) en de opvatting van Pieter Klok van de Volkskrant is nog maffer: "Fouten moet je direct toegeven want anders wordt het alleen maar groter en dat hebben ze hier wel echt verkeerd gedaan. Te lang gewacht en dan gaat het etteren en dan gaat radicaal-rechts ermee aan de haal." Huh ja, je moet een journalistieke doodzonde meteen toegeven anders is het voer voor: radicaal-rechts? En zo ettert de bagatelliseringsbukkake nog even lekker verder (wat maakt het uit, want Trump is veel stommer) en dan moet godbetert HISTORICUS Coks Donders de enige zijn die het wél kwalificeert als 'ENORME BLUNDER'. Journalistiek in Nederland mensen. Word lid van GeenStijl Premium enzo.