VIDEO. VEGAN STREAKER verstoort uitzending Jinek

Terug van weggeweest!

BEELD

Jinek is al tijden saai en dood maar nu ineens bruist en leeft het weer en dat is allemaal te danken aan veroordeeld brandstichter, dief en allround dierengekkie Peter Janssen uit Vught (niet de bajes), beter bekend als de Vegan Streaker (hier ook in actie). Eerder deed hij dat ook al bij een programma van Paul de Leeuw en we weten allemaal wat er sindsdien van Paul de Leeuw is geworden. Dus Jinek beware! De Vegan Streaker toont ditmaal zijn vlees om het eten van vlees te stoppen, hij is immers dierengek. Het maakt in ieder geval weer eens een heerlijk spannende Hollandse tv-avond met een bijna-naakte man naast een zuchtende (van opwinding?) Eva Jinek op de NPO, nog voordat de kindertjes naar bed zijn zelfs!

Tags: Jinek, vegan streaker, naakt
@Dorbeck | 23-10-25 | 19:57 | 73 reacties

