Okee we nemen alles wat we gezegd hebben over RTL terug. Dit wordt fantastisch. Ruud van Big Brother, Terror Jaap, allemaal andere realitysteren waarvan we hoopten dat we ze vergeten waren, bij elkaar in één huis, het wordt gepresenteerd door de slechtste cabaretier ooit, en dat bij een bedrijf dat de hele dag loopt te janken dat mensen te weinig respect voor elkaar hebben, maar deze onzin gewoon op Videoland pleurt voor de clicks. Dit is ondernemerschap. Dit is visie. Je moet er niet aan denken dat dit soort Hollandse ondernemerslust door die verschrikkelijke techreuzen uit Amerika wordt weggeconcurreerd. Het enige wat nog ontbreekt is de uitvoering van dat plan om alle politici in een huis op te sluiten. Recht zo die gaat guys.