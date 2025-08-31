achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Astrid Holleeder kijken in het StamCafé

De grootste marketingstunt sinds de introductie van Aardappel Anders

Zeau, dan gaan we er even goed voor zitten. De bekende boekenschrijfster Astrid Holleeder (boeken) maakt haar debuut in het retespannende talkshow-slagveld van Nederland. Na 100 jaar ondergedoken gezeten te hebben en tig valse namen en snorren en pruiken wegens een ietwat ongelukkige broerzus-relatie met ene Willem alias De Neus stapte mevrouw afgelopen week uit het Grote Niets zomaar in de publiciteit met een enorme filmstunt, en een nieuwe baan als "deskundige" cq "rechtbankduider". We weten allemaal: wie praat die gaat. Wordt Astrid Holleeder de Derksen-killer, de Gijpinator en/of de Welmoed en Sam-slager danwel het brein achter de liquidaties van Pauw en De Wit. Veel plezier, op RTL4.

Hup Israël

Man maakt punt.

Tags: holleeder, rtl, talkshow
@Pritt Stift | 31-08-25 | 21:35 | 36 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.