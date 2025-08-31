Astrid Holleeder kijken in het StamCafé
De grootste marketingstunt sinds de introductie van Aardappel Anders
Zeau, dan gaan we er even goed voor zitten. De bekende boekenschrijfster Astrid Holleeder (boeken) maakt haar debuut in het retespannende talkshow-slagveld van Nederland. Na 100 jaar ondergedoken gezeten te hebben en tig valse namen en snorren en pruiken wegens een ietwat ongelukkige broerzus-relatie met ene Willem alias De Neus stapte mevrouw afgelopen week uit het Grote Niets zomaar in de publiciteit met een enorme filmstunt, en een nieuwe baan als "deskundige" cq "rechtbankduider". We weten allemaal: wie praat die gaat. Wordt Astrid Holleeder de Derksen-killer, de Gijpinator en/of de Welmoed en Sam-slager danwel het brein achter de liquidaties van Pauw en De Wit. Veel plezier, op RTL4.
Hup Israël
Medical breakthrough in Israel!— Israel ישראל (@Israel) August 31, 2025
At Ichilov Medical Center, on July 21, doctors performed Israel’s first-ever minimally invasive brain surgery through the eye socket – removing a rare skull base tumor without opening the skull.
Thanks to the teamwork of neurosurgery,… pic.twitter.com/hzu8jUeE8Y
Man maakt punt.
~ A Legend Was Born. pic.twitter.com/ANufIDrdnF— Dane (@UltraDane) August 28, 2025
