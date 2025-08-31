Zeau, dan gaan we er even goed voor zitten. De bekende boekenschrijfster Astrid Holleeder (boeken) maakt haar debuut in het retespannende talkshow-slagveld van Nederland. Na 100 jaar ondergedoken gezeten te hebben en tig valse namen en snorren en pruiken wegens een ietwat ongelukkige broerzus-relatie met ene Willem alias De Neus stapte mevrouw afgelopen week uit het Grote Niets zomaar in de publiciteit met een enorme filmstunt, en een nieuwe baan als "deskundige" cq "rechtbankduider". We weten allemaal: wie praat die gaat. Wordt Astrid Holleeder de Derksen-killer, de Gijpinator en/of de Welmoed en Sam-slager danwel het brein achter de liquidaties van Pauw en De Wit. Veel plezier, op RTL4.