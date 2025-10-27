We zouden topic graag beginnen met iets onaardigs zeggen over Humberto Tan, maar iemand die niks is, daar kun je ook niks over zeggen. Kleurlozer dan Humberto Tan krijg je presentatoren niet, omdat Humberto Tan gewoon altijd hetzelfde vindt als het bedrijf waar hij voor het laatst dagvoorzitter is geweest. Kortom: de ideale presentator voor een tv-programma dat de kijker uit wil leggen dat je niet meer mag vliegen omdat er dan allemaal hele mooie plekken kapot gaan, die je trouwens alleen kunt zien als je erheen vliegt. "Humberto Tan presenteert vanaf 10 november het RTL 4-programma Gelukkig Hebben We De Foto's Nog. Samen met bekende gasten reist Tan naar bijzondere bestemmingen en legt hij met een fotocamera de schoonheid en kwetsbaarheid van deze plekken vast."

Reuze flauw en cynisch om hier over te vallen GeenStijl, en ze zullen zich vast helemaal bont en blauw CO2-compenseren, maar waarom RTL in vredesnaam denkt dat het commercieel een goed idee is om de kijker zich schuldig te laten voelen over klimaatverandering is ons een raadsel. Nou ja, raadsel. 1) Peter van der Vorst is nog steeds de baas daar en 2) het zou ons niet verbazen als we op 10 november op de aftiteling zien dat dit programma mede mogelijk wordt gemaakt door de Postcode Loterij cq allerlei door de Postcode Loterij gefinancierde Goede Doelen. In ieder geval, alle kijkertjes in de oren knopen: stoppen met vliegen, anders kan Humberto Tan over 10 jaar niet meer naar al die mooie plekken vliegen.