Er kijkt geen hond naar RTL Tonight en nu grijpt de zender in door de 'beautyshots' weg te snijden. De beautyshots. Het gaat bij RTL al mis bij de motivatie om überhaupt zo'n talkshow te maken: niet om een goed en interessant en gaaf journalistiek product af te leveren, een programma waar je trots op kan zijn, maar om de zoete broodjes precies zo te bakken dat ze worden opgevreten door de kijkers. Door deze Tina Nijkamp-gedreven barbapapa-benadering voelt een programma als RTL Tonight als een 'moetje', want de NPO doet het ook ofzo, en dan krijg je dus dat iemand als MILAN VAN DONGEN mag aanschuiven om voetbal uit te leggen. Hebben we nog iemand om over sport te lullen? Oh ja, doe Milan van Dongen van maar. Lieve mensen: Milan van Dongen heeft helemaal geen verstand van voetbal, die heeft verstand van meisjes zoenen en met z'n snuit voor de camera staan om dingen aan elkaar te geiten. RTL-baas Peter van der Vorst injecteert het volk al jarenlang met de meest ranzige en gore poep- en pistelevisie met mensen die psychisch kapot zijn getreiterd, maar bij RTL Tonight vliegen ze Simon van Teutem in om ons uit te leggen hoe de wereld werkt en dat je toch vooral niet op Geert Wilders moet stemmen. Nou, dat is dus niet leuk, maar wel vervelend.

Nu kunnen we aan die stoelpoten van al die duiders gaan zagen want ooooo Twan Huys en ooooo Thomas Erdbrink, maar daar ligt het natuurlijk niet aan. We kunnen namelijk al die duiders omruilen voor leuke duiders en deskjes veranderen in andere deskjes en bepaalde likjes verf geven en beautyshots verwijderen maar ZOU HET MISSCHIEN KUNNEN dat Nederland massaal naar Johan Derksen kijkt omdat Johan Derksen gewoon zegt waar-ie zin in heeft, en dat Nederland niet naar Humberto Tan kijkt omdat Humberto Tan een windvaan is die met alle winden meewaait? Omdat Humberto Tan tijdens de leader in de reet van zijn gasten kruipt en er pas weer uit glibbert als hij naar huis moet? Humberto de presentator is een reep dubbelzijdig plakband: iedereen mag aan hem plakken en hij plakt zelf ook aan iedereen. Eva Jinek is een vakvrouw, daarom kijken mensen naar Eva Jinek, en dan maakt het dus niet uit dat de studio eruitziet als een Disneyland-attractie. Jeroen Pauw is een vakman en daarom kijken mensen naar Jeroen Pauw. Daarom keken mensen naar Matthijs van Nieuwkerk. Maar HUMBERTO TAN. Altijd maar weer hetzelfde lachen, gieren, brullen, en dan gaan ze weer naar huis en dan zit Humberto Tan weer bij ze op schoot want Humberto Tan kent iedereen en is gezellig met iedereen en het is altijd lachen met Humberto Tan en dan geeft hij weer een handje en een highfive en het is zo fucking doodvermoeiend allemaal. Humberto Tan is ook helemaal geen journalist, hij is een stoelenverkoper vermomd als knuffelbeer en iedereen die wil even knuffelen mag even komen knuffelen. En maar lachen en maar gieren en maar de hele tafel erbij betrekken en straks weer allemaal bij elkaar in bed. Maar hey, beautyshots.