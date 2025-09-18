Dit is genieten hoor. Een glimmende Astrid Holleeder die een steeds ongemakkelijker lachende Twan Huys zonder het zelf door te hebben voor de journalistieke* bus gooit. Ze vertelt namelijk dat Willem Holleeder dankzij het gelik van de Limburgse lakei in College Tour zijn reputatie probeerde te redden. "Dat had alles te maken met PR. Dat noem je onderwereld-PR. Hoe wil jij eigenlijk als boef te boek staan voor het publiek? En wat is je voordeel daarvan? Namelijk, als je een rechtszaal ooit inloopt, ja dan heb je het positieve mee, als je 'de knuffelcrimineel' bent, de getapte jongen, wat hij natuurlijk ook was. Hij heeft humor, en dat was altijd in zijn voordeel. Dus hij heeft heel selectief gekozen, juist voor College Tour, omdat het een groot bereik had en ook een programma was dat in aanzien stond. Dus ja, de enige die hem kon krijgen was Twan. Ik had het ook gedaan."

Ja Twan Huys daar zit je dan met je 'journalistieke imago'. Blijk je een programma te hebben gemaakt dat 0 verhelderende inzichten heeft opgeleverd en wel een fijn PR-moment voor een enorme boef. Of in de woorden van Astrid Holleeder: "Een uitzending waar ik met mijn moeder naar keek en waarvan wij zeiden van: nou, hij heeft het weer goed voor mekaar, heel Nederland ligt weer aan zijn voeten." Huys stamelt nog wel dat hij 'nog wel is doorgegaan' op het (samen met Astrid, wtf, red.) voorbereide antwoord van Holleeder dat hij Freddy Heineken en diens chauffeur aan een ketting vastmaakte 'om hen tegen zichzelf te beschermen' en dat de hele zaal dat onzin vond, maar ja. Wat iedereen vooral onzin vindt, was om een crimineel te interviewen in een setting die is bedoeld voor figuren die studenten inspireren. Bovendien herhaalt Huys zijn bizarre claim dat pas met de kennis van nu Willem Holleeder interviewen niet zo'n goed idee was. Daarna waren nog 306.000 mensen die de afstandbediening niet konden vinden benieuwd wat Twan Huys denkt over Amerika enzo.