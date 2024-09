Also also also. Kijk wat Marcia Luyten hier in de Volkskrant flikt op deze heugelijke dag, in een Nederland waar de zon weer is gaan schijnen (morgen, echt waar). Het blondificeren van Ons Koningspaar, want Geert is ook blond, en Geert gaat van Nederland een soort Hongarije maken. En nu we het toch over mensen met blond haar hebben. Die zitten bibberend in een DPG-pendelbusje dat door Duivendrecht boemelt, doodsbang dat ze mensen met zwart haar tegenkomen op straat...