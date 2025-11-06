achtergrond

LOL. Frans Timmermans: onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in de politiek

Sven Mislintat: onwaarschijnlijk dat ik terugkeer bij Ajax

Dit is leuk want voor wie het niet weet: na de teleurstellende verkiezingsuitslag in 2023 (25 zetels) verdween Frans Timmermans anderhalve week van de aardbodem, om pas weer op te duiken bij een daartoe ingelaste bijeenkomst met partijprominenten in de ambtswoning van Femke Halsema. Partijprominenten waaronder níet Marjolein Moorman (volwassen vrouw), want Frans Timmermans (volwassen man) gaf destijds aan haar aanwezigheid als "te bedreigend" te ervaren (meer daarover in De GeenStijl Podcast van vorige week). Na de teleurstellende verkiezingsuitslag 29 oktober trok Timmerfrans zich meteen terug als oppermeneer, vermoedelijk om van de aardbodem te verdwijnen, maar ook (zelfs?) dat is hem niet gelukt. Op de een of andere manier trof Jaïr Ferwerda van RTL Tonight hem gisteren in het wild, en hoewel Jaïr natuurlijk een ontzettend bedreigende aanwezigheid is, stond de beste man hem toch te woord. Nou en dan zegt hij dus allemaal dingen waaronder: "Normaal zit ik op de racefiets maar ik heb nu een afspraak" (een jammerlijke poging het fietsverhaal recht te breien?) en "Nou, het lijkt me heel onwaarschijnlijk [dat ik terugkeer in de politiek]." Ontzettend jammer natuurlijk Frans maar heel goed dat je die deur niet helemaal dichtdoet. Durf te dromen!

