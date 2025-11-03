GroenLinks-PvdA electoraat stemopeenvrouwt Jimme Nordkamp de Kamer uit
The Greet Replacement
Grote, ingrijpende demografische verandering bij GroenLinks-Partij voor de
Adamsappels Aanrechten: drie vrouwen komen dankzij Stem op een Vrouw met voorkeursstemmen de Kamer in. Hartstikke goed natuurlijk, ware het niet dat het ten koste gaat van Jimme Nordkamp, die pas 29 is en ooit PVV stemde. Geen idee of Nordkamp een groot talent was, maar laten we vooral niet vergeten dat hij pas 29 is en ooit PVV stemde. Bovendien komt hij uit een gezin van stukadoors, is hij pas 29 en stemde hij voorheen PVV. Door zijn achtergrond begrijpt Nordkamp De Gewone Man™ als geen ander. Bij GroenLinks-PvdA gaat het vaak over "gelijke kansen" of "gelijke behandeling". Dat moet je dus nooit doen, in plaats daarvan kun je veel beter iets als "samen vooruit" zeggen, aldus Nordkamp. Dat weet hij, omdat hij pas 29 is en ooit PVV stemde. Ho even voor de duidelijkheid, dat veel PVV'ers schuimbekkende idioten zijn, was toen nog niet bekend bij Nordkamp, die immers pas 29 is en ooit PVV stemde. God en nu is die arme jongen dus weggejorist en opgerot. Zitten er straks drie mensen in de Kamer, alleen maar omdat ze vrouw zijn. Terwijl Jimme, nu ja, er alleen zat omdat hij pas 29 is en ooit PVV stemde.
