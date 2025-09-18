achtergrond

Erik van Muiswinkel (GL-PvdA) weigert antwoord op vragen De T. over complottheorie 7 oktober

Ik Van Muiswinkel voelt zich te goed voor de pers

Mocht iemand nog twijfelen of Erik van Muiswinkel nou echt afstand heeft genomen van de complottheorie dat het Israëlische leger op 7 oktober op zijn eigen burgers schoot, dan kan die iemand lekker door blijven twijfelen. Want na ons bevreemdende interview met Frans Timmermans afgelopen dinsdag, heeft ook de Telegraaf (of zoals Erik van Muiswinkel, de Jimmy Kimmel van het verzet tegen de extreemrechtse wind die door de Nederlandse media waait, het noemt: "dit dagelijks stuk Dukpleepapier") aandacht voor deze vreemde kronkel in het hoofd van de man die heel goed Harry van Raaij na kon doen in een vrij evenwichtig stukje, waarin ook het onzinverhaal dat er op 7 oktober 40 baby's zouden zijn onthoofd wordt meegenomen. Maar helaas, het interview met de Hoofdpiet is van korte duur. "Telefonisch meldt Van Muiswinkel: ,,Ik ga De Telegraaf niet te woord staan.’’  Een woordvoerder van GL/PvdA weet het zeker: ’Hij heeft er afstand van genomen.’" Die woordvoerder vindt dus afstand nemen met de woorden "Ik ging en ga geen enkel bericht verwijderen op commando van genocidale Palestijnen-haters" overtuigend. Klinkt niet echt plausibel. Je zou haast zeggen: doe zelf onderzoek!

Ga dan lekker naar Spanje, hoofdpiet

@Ronaldo | 18-09-25 | 13:00

