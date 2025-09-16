achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

GSTV. Van Muiswinkel (neemt geen afstand van antisemitische complottheorie) neemt volgens Timmermans WEL afstand van complottheorie

De intellectuelen van GeenStijl steken hun hoofd in het konijnenhol

Hij zal in het echt vast een aardige kerel zijn, GroenLinks-PvdA-kandidaat Erik van Muiswinkel, maar online is hij nogal, euh, rabiaat. En als je dan als 'cabaretier' een antisemitische complottheorie rondpompt is dat nogal achterlijk, maar als je met je hoofd op de kandidatenlijst van een politieke partij gaat staan en met een ferm berichtje op BlueSky expliciet géén afstand neemt van die antisemitische complottheorie is dat ronduit laakbaar. Bevreemdend, aangezien de woordvoerder van GroenLinks-PvdA na vragen van Paternotte.nl juist mededeelde dat Van Muiswinkel er wél 'expliciet afstand' van heeft genomen: "Vanzelfsprekend steunen wij geen antisemitische complottheorieën en dat geldt ook voor Erik van Muiswinkel. Hij heeft nooit die suggestie willen wekken en neemt daar dan ook expliciet afstand van." GeenStijl-intellectueel Tom Staal ging maar eens navraag doen bij de grote baas, maar die weet het ook allemaal niet meer. En ter info voor Timmermans: Van Muiswinkel schreef bij zijn retweet de tekst: "nog wat extra stof tot nadenken voor de Vrienden van Israël". Wat stof tot nadenken ja. Voor de vrienden van GroenLinks-PvdA.
Update - Nog geen reactie van Erik van Muiswinkel op BlueSky. Maar wel een gedeelde oproep van Asha ten Broeke om de muziek van Bob Vylan te kopen!

'Eerste panische weken': Van Muiswinkel deelde zijn antisemitische complottheorie bijna een JAAR na 7 oktober 2023

Tags: erik van muiswinkel, groenlinkspvda, pvda, frans timmermans
@Mosterd | 16-09-25 | 17:30 | 226 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Kandidatenlijst GroenLinksPvdA bekend

Marjolein Moorman op ZES, en mijnheer White moet achter in de bus

@Pritt Stift | 26-08-25 | 09:29 | 282 reacties

Kati Piri toont het ware gezicht van GroenLinks-PvdA: een radicale partij vol idioten, halvegaren, Jodenhaters en de extreem gore politieke opportunist Frans Timmermans

PvdA-GroenLinks definitief ontmaskerd als radicale partij gekken, om Kati Piri hangt de geur van de dood en Frans Timmermans is de pooier van de ayatollah

@Mosterd | 20-06-25 | 10:55 | 1064 reacties

OFFICIEEL. GroenLinks vreet PvdA op

De kop van de PvdA onder de guillotine van GroenLinks +++ Frans Timmermans voor altijd de man die de sociaaldemocratie in Nederland heeft opgeheven

@Mosterd | 12-06-25 | 17:00 | 487 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.