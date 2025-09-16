GSTV. Van Muiswinkel (neemt geen afstand van antisemitische complottheorie) neemt volgens Timmermans WEL afstand van complottheorie
De intellectuelen van GeenStijl steken hun hoofd in het konijnenhol
Hij zal in het echt vast een aardige kerel zijn, GroenLinks-PvdA-kandidaat Erik van Muiswinkel, maar online is hij nogal, euh, rabiaat. En als je dan als 'cabaretier' een antisemitische complottheorie rondpompt is dat nogal achterlijk, maar als je met je hoofd op de kandidatenlijst van een politieke partij gaat staan en met een ferm berichtje op BlueSky expliciet géén afstand neemt van die antisemitische complottheorie is dat ronduit laakbaar. Bevreemdend, aangezien de woordvoerder van GroenLinks-PvdA na vragen van Paternotte.nl juist mededeelde dat Van Muiswinkel er wél 'expliciet afstand' van heeft genomen: "Vanzelfsprekend steunen wij geen antisemitische complottheorieën en dat geldt ook voor Erik van Muiswinkel. Hij heeft nooit die suggestie willen wekken en neemt daar dan ook expliciet afstand van." GeenStijl-intellectueel Tom Staal ging maar eens navraag doen bij de grote baas, maar die weet het ook allemaal niet meer. En ter info voor Timmermans: Van Muiswinkel schreef bij zijn retweet de tekst: "nog wat extra stof tot nadenken voor de Vrienden van Israël". Wat stof tot nadenken ja. Voor de vrienden van GroenLinks-PvdA.
Update - Nog geen reactie van Erik van Muiswinkel op BlueSky. Maar wel een gedeelde oproep van Asha ten Broeke om de muziek van Bob Vylan te kopen!
'Eerste panische weken': Van Muiswinkel deelde zijn antisemitische complottheorie bijna een JAAR na 7 oktober 2023
