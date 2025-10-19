GeenStijl beantwoordt mail GroenLinksPvdA #SamenVooruit
zo zijn we
Of wij onze poster al hadden opgehangen? U weet wel die beroemde GroenLinksPvdA-poster, bekend van socialemeerderheidsghetto's.
Heb je nog geen poster? Bestel ’m hier
Heb je er al een? Hang ’m vandaag nog op en deel een foto met #SamenVooruit!
Okee dan. Komt-ie. Stijlloze groet.
