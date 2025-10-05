PvdAGroenLinks wil miljarden voor rijksghetto's
36,6 miljard euro voor huurwoningen van max 700 euro - wiehoei toettoet
Campagnetijd. Iedereen lult maar wat. (Behalve Jan van de Beek.) Veel gelul gaat over wonen. Zo ook bij de villabewoners van PvdAGroenLinks. Zelf hebben ze meerdere huizen, en vaak nog een vakantiestekkie in Dordogne, Lot en/of Slovenië. Nu het ze niet is gelukt om uw oude alleenstaande moedertje uit die seventies twee-onder-een kapper te trappen, komen ze met een MILJARDENPLAN voor de woningbouw. Het is zondag. Er is sport. Er is humor om te lachen dus klikt u vooral even op "miljardenplan" & proest koffie op uw scherm
Verder stelt de partij dat er een rijksgrondbank moet komen, waarmee het Rijk en gemeenten grond kunnen opkopen rondom steden en gemeenten.
Ook wil GroenLinks-PvdA rijksleningen verstrekken voor de bouw van rijkswoningen. Dat zijn dan "betaalbare huurwoningen" met een huur tot ongeveer 700 euro per maand.
In Afrika en Arabierië klikken ze massaal deze zondagmiddag op "Google Translate Miljardenplan" en gaan ze juichend de straat op. Volgende week: OROPPA!
Nou ja, Zwolle dan maar...
